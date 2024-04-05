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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام الناس زي التراب ينداس| رسالة نارية من رئيس الزمالك لجماهير النادي

حسين لبيب
حسين لبيب

وجه الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، رسالة مهمة لجماهير القلعة البيضاء.

كتب لبيب في بوست على حسابه الشخصي فيس بوك قائلا: “الزمالك أولا.. هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم كما أراه طوال عمري.

وقال: “جمهور يضع كل الثقة في ناديه وإدارته وإن شاء الله نحن قادرون على تحمل تلك المسؤولية الضخمة  جمهور أخلص للنادي وشجعه في جميع الأحوال وولاءهم الدائم للكيان فقط وليس للأشخاص ونحن علي هذا العهد”.

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 حسين لبيب يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك

وأضاف حسين لبيب : “جمهور يعي تماما كلمة انتماء وإخلاص وعندما شجع النادي لم ينظر الي شيء غير أن يظل دائما داعم للكيان وهذا حالنا جميعا”.

وتابع: "جمهور رغم الظروف القاسية التي عاني ويعاني منها الكيان إلا انه دائما وابدا في ظهره وهذا ما تعاهدنا عليه جميعا.. الإدارة كما أراها لا تتخذ قرارات في حالة الغضب وأيضا لا تعطي أي وعود وهي في حالة السعادة .. كلام الناس اشبه بالتراب إذا لم يطير بالهواء فهو بالأقدام يداس .. عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية فى مصر”.

حسين لبيب الزمالك نادي الزمالك القلعة البيضاء

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