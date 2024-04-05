تعليق ناري من عمرو الجنايني على موقف الزمالك بشأن إقامة قمة الدوري في السعودية

علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق في اتحاد الكرة، على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برفض إقامة قمة الدوري في المملكة العربية السعودية.

وكتب "الجنايني" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "براڤو مجلس إدارة الزمالك براڤو حسين لبيب … أرفع راسك فوق انت زملكاوي".

وأضاف "الجنايني" : "احنا محدش كاسر عينينا و مش مكسوفين من حاجه …لا يصح الا الصحيح .. دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلي قيام الساعه".

وكان الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن موقف مجلس إدارة القلعة البيضاء من إقامة قمة الدوري أمام الأهلي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلي أن إدارة النادي قررت خوض قمة الدوري على استاد القاهرة الدولي.