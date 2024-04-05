عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من عمرو الجنايني على موقف الزمالك بشأن إقامة قمة الدوري في السعودية

عمرو الجنايني
عمرو الجنايني

علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق في اتحاد الكرة، على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برفض إقامة قمة الدوري في المملكة العربية السعودية.

وكتب "الجنايني" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "براڤو مجلس إدارة الزمالك براڤو حسين لبيب … أرفع راسك فوق انت زملكاوي".

وأضاف "الجنايني" : "احنا محدش كاسر عينينا و مش مكسوفين من حاجه …لا يصح الا الصحيح .. دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلي قيام الساعه".

وكان الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن موقف مجلس إدارة القلعة البيضاء من إقامة قمة الدوري أمام الأهلي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلي أن إدارة النادي قررت خوض قمة الدوري على استاد القاهرة الدولي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا| كولر: مواجهة سيمبا صعبة.. ونحتاج لدعم الجماهير

دعاء آخر جمعة في رمضان 2024.. 30 كلمة للعتق والقبول

لمدة 3 أيام | خصم 50% على مخالفات المرور ..تفاصيل

الذكاء الاصطناعي يشعل حرب بين إيلون ماسك وOpen Ai..والمهندسون هم السلاح

أمريكا: نراجع تقارير بشأن استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي في قصف غزة

سيناريو درامي.. تشيلسي يتفوق على مانشستر يونايتد بنتيجة غير متوقعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بزجاجة المياه .. حيلة لعمل بسكويت العيد بدون ماكينة

ملابس سلمي أبو ضيف تثير الجدل في أول ظهور بعد أعلى نسبة مشاهدة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

عباءة مطرزة.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة رمضانية

فيديو

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ