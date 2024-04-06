هيئة الدواء المصرية تكشف توقيتات استخدام المضادات الحيوية في رمضـان

أوضحت هيئة الدواء المصرية توقيتات استخدام المضادات الحيوية في رمضان، في حال وصف طبيبك مضادا حيويا أثناء الشهر الكريم.

وقالت الهيئة ان التوقيتات المناسبة لاستخدام المضادات الحيوية كالتالي :-

- إذا كانت جرعة واحدة تؤخذ عند الإفطار​

- إذا كانت جرعتين تؤخذ عند الإفطار وعند السحور​

-إذا كان يستخدم ثلاث مرات؛ لابد من مراجعة الطبيب لصرف البديل إذا أمكن.​

-استشارة الطبيب ضرورية قبل استخدام المضادات الحيوية​

كما تنصح بإعطاء المضاد الحيوي حسب توجيهات الطبيب والصيدلي، واتباع النصائح الخاصة بسلامة استخدام الأدوية السائلة.​​