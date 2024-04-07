بعد خلافاتهما.. هل تعود بوسي لطليقها هشام ربيع؟

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن عودة المطربة بوسي إلى زوجها السابق مصفف الشعر هشام ربيع، عقب انفصالهما رسميًا الفترة الماضية، بعد زواج استمر عاما واحدا فقط.

ونكشف في الفيديو التالي، حقيقة عودة بوسي لطليقها هشام ربيع، والتصريحات المفاجئة التي قالتها بوسي عن طليقها، وعن الأزمة التي تسببت في إدخال طليقها إلى السجن وحقيقة أنه سرق أموالها.

كانت المطربة بوسي كشفت عن حقيقة علاقتها بطليقها هشام ربيع، الذي انفصلت عنه منتصف العام الماضي.

ورغم تأكيدها قوة علاقتهما، خلال ظهورها في برنامج "العرافة" التلفزيوني، فإن بوسي نفت وقتها عودتها إلى ربيع، مؤكدة أنها لو عادت ستُخبر الجمهور بهذا الأمر.