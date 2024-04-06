عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلوفاكيا تعود لصناديق الاقتراع لحسم المنافسة بين المرشحين بالانتخابات الرئاسية

سلوفاكيا
سلوفاكيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان "سلوفاكيا تعود لصناديق الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه من جديد عادت سلوفاكيا إلى صناديق الاقتراع وهذه المرة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث سيقرر سكان الجمهورية السوفيتية السابقة البالغ عددهم 5 ملايين و400 ألف نسمة ما إذا كانوا سيميلون أكثر نحو الاتحاد الأوروبي أو روسيا.

وأوضح التقرير، أن  المنافسة تدور بين الدبلوماسي المؤيد لأوروبا إيفان كورتشوك الذي حصل بشكل غير متوقع على 42.5% في جولة الأولى في مواجهة الديمقراطي الاشتراكي بيتر بيلغريني الرئيس الحالي للبرلمان.

وأشار التقرير، إلى أن كورتشوك الذي شغل منصب سفير سلوفاكيا لدى الولايات المتحدة وألمانيا يدعم بقوة عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ويأمل أن يفوز بدعم الناخبين الرافضين للسياسات المحلية خاصة جهود السيطرة على وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى جانب العزلة الدولية التي جاءت مع موقف الحكومة الجديدة المؤيدة لروسيا.

وتابع: "في الوقت نفسه يُعد بيلغريني حليفًا وثيقًا لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو وهو يرأس حزب هالاس اليساري الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في سبتمبر الماضي".

وأكد التقرير، أن فوز بيلغريني من شأنه أن يعزز قوة فيكو من خلال منحه وحلفائه السيطرة على المواقع الاستراتيجية، كما أنه سيحرم سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي من صوت رئيسي مؤيد لأوكرانيا، بينما فوز كورتشوك سيجعل رئيس الدولة والسلطة التنفيذية يتعايشون مع وضع صعب.

ونوّه التقرير، بأن أحدث استطلاعات الرأي العامة تتوقع سباقًا متقاربًا وبصرف النظر عن الفائز واتجاهاته، فإنه سيصبح الرئيس السادس لسلوفاكيا منذ حصولها على استقلالها عام 1993 بعد تفكك تشيكو سلوفاكيا إلى دولتين.

https://youtu.be/kTcPTGEKNMQ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

الخنافس تغطي شوارع السعودية وتهدد صحة البشر

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

ترشيحاتنا

سامة وليس لها مصل.. تحذيرات من سمكة الأرنب القاتلة.. شكلها وأعراض الإصابة

مع انتشار الأمراض.. الصحة العالمية تدعو لحماية المرافق الصحية المتبقية بغزة

قطاع البيئة فى مصر يشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

مهاجم ليفربول يتوقع فوز فريقه بلقب الدوري الانجليزي لهذا السبب

دعاء ليلة القدر مستجاب.. إليك كلمات وردت عن سيدنا النبي

بحضور الرئيس.. بدء توافد ممثلي مختلف طوائف المجتمع لحفل إفطار الأسرة المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح "بدون سابق إنذار".. نهال عنبر توجه رسالة للمخرج هاني خليفة

إطلالة غير متوقعة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

قفطان أسود أنيق.. سوسن بدر تستعرض جمالها ورشاقتها.. شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ