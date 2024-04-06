لهذا السبب .. مد مواعيد عمل الخط الثالث للمترو ساعة إضافية غدا

أعلنت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث غدا الأحد ساعة إضافية بمناسبة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقامة في استاد القاهرة الدولي، التي ستنطلق في تمام العاشرة مساء.



وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن آخر رحلة من محطة عدلي منصور الى محطة محور روض الفرج الساعة 12:20 صباحًا، وآخر رحلة من محطة محور روض الفرج الى محطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحًا.

وأكدت أن آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1:00 صباحًا: "مع قطار كل 5 دقائق علشان يوصلكوا في أسرع وقت"