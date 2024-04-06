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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيت الرفاعي الحلقة 27| اختلاس مليون جنيه من شركة أحمد رزق

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل بيت الرفاعي، تبادل الاتهامات بين فاروق ويحيى؛ بدافع الانتقام.

وفوجئ يحيى، باتصال صديقه الضابط ليبلغه بأن فاروق حرر محضرا ضده، يتهمه فيه باختلاس مليون جنيه من شركة الرفاعي للسياحة، ولكن نفى يحيي اختلاسه لأي اموال.

وأكد يحيى مؤكدًا أن معه الدليل على ذلك، فأخبره صديقه بضرورة حضوره غدا لقسم الشرطة، ووعده يحيى بأنه سيحضر في الصباح.

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مسلسل بيت الرفاعي، بطولة النجم أمير كرارة، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي 

بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك بين ياسين ووالدته صفية قبل وفاتها، حيث كانا يتحدثا عن مرض "رقية" ملك قورة، الهيموفيليا والذي يعد مرض خطيرا إذا اصيب المصاب به بنزيف، فاعربت "صفية" عن خوفها الشديد على ابنتها من هذا المرض ومضاعفاته خاصة بعد زواجها.

وحاول “ياسين” إقناع والدته بأن من الممكن التأقلم مع المرض إذا تم التعامل معه بشكل صحيح، وطمأنها بأن هناك حالات عديدة مصابة بهذا المرض وتزوجوا ولم يحدث لهم شيء، لتعرب صفية عن حبها الشديد لـ ابنها ياسين، ولفتت له إلى أنه دخل كلية الطب بسبب إصراره على علاج "رقية"، نظرًا لحبه وتعلقه الشديد بها كأخته الصغرى.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

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