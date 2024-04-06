مسلسل حق عرب الحلقة 27 .. أنغام تكتشف سر طلاق والديها

شهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

شهدت الحلقة دخول عرب إلي القسم بسبب اتهام شقيق سعيد الجن له باختفائه.

بعدها تقوم حنان وتكشف سر طلاق عبد ربه وصباح الجياش وتخبر انغام ان بسبب خيانتها له مع عرب .

وتصدم أنغام بعد هذا الخبر وتواجه عرب الذي ينفي هذا الكلام و يدافع عبد ربه عنهما ولكنه يخبرها برفضه زواجها من عرب .



مسلسل حق عرب :

تصدر مسلسل حق عرب التريند بعد عرض الحلقة ال٢٧.

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن مواعيد الحلقة ٢٨ القنوات



مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة ٢٨ :

مسلسل حق عرب الحلقة ٢٨ يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.

والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت