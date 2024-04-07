عصام مرعي: أتوقع فوز الزمالك على فيوتشر.. وهذا اللاعب مستقبل مصر

كشف عصام مرعي، لاعب الزمالك السابق، عن توقعاته لنتيجة مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك و فيوتشر اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقال مرعي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "فيوتشر أضاع أكتر من فرصة في الشوط الأول، و الجزيري لاعب صندوق جيد للغاية وتسبب في ركلة الجزاء التي انتصر بها الزمالك".

وتابع: "لابد أن يستغل الزمالك بداية المباراة والضغط بقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل: "تامر مصطفى مدرب كبير ولديه رؤية وسيتدارك الأخطاء وسيكون هو وجهازه واللاعبين في كامل التركيز بنسبة 100%، وعلى الزمالك تسجيل هدف مبكر لقتل المباراة".

وأتم: "محمد عواد حارس متميز ولكن تواجده بدون بديل أمام فيوتشر سيكون مخاطرة كبيرة".

واختتم: "أتمنى مشاركة محمد شحاتة مع الزمالك، سيكون مستقبل مصر في تلك المنطقة، وأتوقع فوز الزمالك رغم صعوبة المباراة.