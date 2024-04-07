داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم.. البابا يهنئ مفتي الجمهورية بالعيد

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية كما يلي:

"فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية

يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك.

دمتم في حفظ الله ورعايته".