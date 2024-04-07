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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد الإدارة المركزية للمنافذ ومتحفي مطار القاهرة

الأمين العام للمجلس
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في إطار جولاته التفقدية التي يقوم بها بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف منذ توليه مهام منصبه، الإدارة المركزية للمنافذ ومتحف الآثار بصالتي 2 و 3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك للوقوف على نظام سير العمل ومستجداته وأحوال العاملين بما يساهم في الارتقاء بمستوي العمل بكافة قطاعات المجلس المختلفة.

وخلال الجولة حرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على لقاء جميع العاملين بالإدارة المركزية للمنافذ، والأثريين بالمتحفين والاستماع إلى مشاكلهم وأفكارهم وآرائهم لتطوير منظومة سير العمل، مؤكدا على استعداده لتقديم كل سبل الدعم الكامل لهم حيث أن الاهتمام بالعنصر البشري بالمجلس  الأعلى للآثار ورفع كفاءته والارتقاء بمهاراته يعد أحد أهم أولوياته، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبونه لحماية التراث الإنساني والحفاظ عليه.

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