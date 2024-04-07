جيهان الشماشرجي: نصور حاليا الجزء الثاني من مسلسل جودر| خاص

قالت الفنانة جيهان الشماشرجي إنها سعيدة بردود الفعل الإيجابية على مسلسل جودر الذي يعرض حاليا ضمن الدراما الرمضانية.

وأكدت جيهان الشماشرجي على أن التعاون مع ياسر جلال من أفضل الأمور التي حدثت لها مؤخرا موضحة:" الفنان ياسر جلال شخص لذيذ ودمه خفيف وكان في كيمياء كبيرة بيننا في الكواليس.. وبنقعد نهزر سوا وهو بيساعد الممثل اللي قدامه".

كشفت جيهان الشماشرجي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن وجود جزء ثان من مسلسل جودر:"المسلسل كان 30 حلقة فعلا ومازلنا بنصور الباقي.. والـ 15 حلقة الباقيين يا هينزلوا في رمضان اللي جاي أو أوف سيزون".

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري