تحذير لمستخدمي «فيس بوك» من اختراق حساباتهم

أصدر خبراء تحذيرًا لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ بسبب عمليات اختراق الحسابات التي تتم من قبل المحتالين الذين يحاولون سرقة بيانات المستخدمين الشخصية.

وتبدأ عملية الاحتيال برسالة من صديق على فيسبوك تم اختراقه، وعادةً ما تكون هذه رسالة لبدء محادثة، قبل أن يحاول إقناعك بأنك تتحدث إلى صديق. بحسب موقع "News Shopper".

وعقب ذلك، يقوم المحتالون باخبار الضحية بأنهم رأوا اسمه مدرجًا في أحد القوائم، و“سيقولون إنهم حصلوا على منحة مالية كبيرة، قبل أن يرسلوا رابطًا لتقديم الطلب.

وينوه الخبراء أنه “إذا قمت بالنقر فوق رابط يقدمه أحد المحتالين، فقد يؤدي ذلك إلى تنزيل برامج ضارة على جهازك”.

و"قد يتم نقلك أيضًا إلى موقع ويب مخادع حيث يُطلب منك إدخال بياناتك الشخصية، والتي يمكن استخدامها للاحتيال عليك الآن أو في وقت لاحق.

ويقول الخبراء إنه إذا تلقيت رسالة مشابهة على فيسبوك، فيجب عليك تجاهلها ومحاولة الاتصال بصديقك باستخدام طريقة أخرى لإعلامه بأن حسابه قد تم اختراقه.

كيفية تجنب اختراق حساب فيسبوك