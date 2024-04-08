قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة تقييم برامج الجدارات في المدارس الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات التعليمية ، شددت خلالها على ضرورة إخطار المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل، بإعتماد وإعلان نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول لجميع برامج الجدارات لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية بكافة النوعيات للعام الدراسي 2023/2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى خطاب رسمي أرسلته لمديري مديريات التربية والتعليم ، أنه في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالى، وبناء على زيارة المحققين الخارجيين التي تمت في الفصل الدراسي الاول خلال الفترة من 13 فبراير 2024 وحتى 20 من نفس الشهر، للتحقق من قرارات التقييم وفعالية التحقق الداخلي لإعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول للبرامج بكافة النوعيات لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية المطورة وفقا لمنظومة الجدارات المطلوبة في سوق العمل، وبعد دراسة التقارير الواردة من المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ، فقد أوصت اللجان بإعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بكافة النوعيات للفصل الدراسي الأول ، بناء على ما ورد بلائحة التقييم والتحقق البرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المعدلة والمعتمدة من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ تقييم الفرصة الثالثة البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بالمدارس الفنية من السبت27 إبريل حتى الخميس 2 مايو 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم تنفيذ زيارات التحقق الخارجي الثانية للصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية المرحلة الأولى والثانية على أن يتم التحقق من تقييم وحدات طلاب الصف الثالث يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إرسال بيان نتيجة تقييم طلاب الدبلومات الفنية في موعد أقصاه الخميس 9 مايو واستكمال أعمال التحقق الخارجي للصفين الأول والثاني و إرسال بيان نتيجة الوحدات في موعد أقصاه السبت11 مايو.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ زيارات التحقق الخارجي الثانية لصفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية جميع المراحل واعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل لجميع المدارس ، على أن يتم إرسال نتيجة التقييمات في موعد أقصاه الأحد 7 يوليو.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه سيتم تنفيذ البرنامج العلاجي الدور الثاني لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية من السبت 6 يوليو حتى الخميس11 يوليو ، كما سيتم تنفيذ زيارات التحقق الخارجي للدور الثاني ( الانعقاد الثاني ) للصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية ، على أن يتم البدء في التحقق من وحدات الصف الثالث يوم السبت 20 يوليو، و إرسال بيان نتيجة تقييم وحدات الصف الثالث الجميع البرامج في موعد أقصاه الأثنين 22 يوليو ، و استكمال تقييم وحدات الصفين الأول والثاني ، وإرسال بيان نتيجة تقييم الوحدات لصفوف النقل في موعد أقصاه 25 يوليو، قبل بداية الدور الثاني .