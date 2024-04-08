بزعم محاولة تنفيذ طعن.. استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق النار على فلسطينية من الأغوار بزعم أنها حاولت تنفيذ عملية طعن.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "قبل قليل وصلت مخربة فلسطينية إلى مفرق تيسير في الأغوار وبعد أن رفضت الانصياع إلى تعليمات الجنود بالتعرف على نفسها وحاولت طعن جنود الجيش في الموقع قام الجنود بإطلاق النار وتحييدها".

وأضاف أدرعي "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

من جانبه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني تلقيه بلاغا عن إصابة فتاة بجروح بالرصاص الحي على حاجز تياسير قرب طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تم منع طاقم الإسعاف من الوصول لموقع الفتاة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم إبلاغها من الهيئة العامة للشؤون المدنية، باستشهاد فتاة لم تعرف هويتها بعد برصاص قوات الاحتلال عند حاجز تياسير العسكري شرقي طوباس.