لبحث وضع الحرب في غزة.. وزير المالية الإسرائيلي يطالب نتنياهو بعقد جلسة حكومية

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعقد جلسة حكومية موسعة لبحث أسباب تأخير عملية رفح.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصدر سموتريش بيانًا طالب فيه نتنياهو بعقد مجلس الوزراء الأمني فورا لمناقشة وضع الحرب في غزة، بعد انسحاب الجيش من جنوب القطاع.

وأضاف “المكان الوحيد المخول باتخاذ قرارات مهمة في الحرب هو مجلس الوزراء الأمني الكامل، ولكن لسوء الحظ ليست هذه هي الطريقة التي تجري بها الأمور".

وأضاف "نحن نرى قرارات يتم اتخاذها في مجلس [الحرب] الأصغر دون موافقة، دون تحديث المجلس الكامل. مجلس الوزراء، تحت ضغوط دولية تضر بزخم الحرب ومصالحنا الأمنية”.