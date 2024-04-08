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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بعد الاعتداء على الحكم محمد معروف بالمغرب

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن رد فعل اتحاد الكرة المصري بعد الاعتداء علي الحكم محمد معروف في مباراة أبو سليم الليبي .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" اتحاد الكرة المصري يرسل خطابًا لـ الاتحاد الأفريقي، يدين الاعتداءات على الحكم المصري محمد معروف خلال مباراة نهضة بركان وأبو سليم
بالكونفدرالية.. ويطالب كاف بالتحقيق في الواقعة ".

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًا يدين ويستنكر فيه الأحداث التي وقعت خلال مباراة فريق أبو سليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والتي شهدت اعتداءات على الحكم الدولي محمد معروف.

وجاء في البيان أن اتحاد الكرة المصري أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدين ويشجب هذه الأعمال العنيفة التي استهدفت الحكم معروف، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل في الواقعة.

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