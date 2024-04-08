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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يخرب بيتك.. رد فعل محمد ثروت بمقلب رامز جاب من الآخر

محمد ثروت
محمد ثروت

خصص الفنان رامز جلال، في برنامجه رامز جاب من الآخر، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الإثنين، لعرض كواليس المقلب مع النجوم، والتي لم تعرض خلال الحلقات الماضية.


وخلال حلقة الكواليس، عرض رامز جلال لقطات من حلقة الفنان محمد ثروت.

 

وقال محمد ثروت قبل سقوطه في مقلب رامز جاب من الأخر “يخرب بيتك”.

 

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

رامز جلال رامز جاب من الاخر محمد ثروت احمد حسام ميدو ميرهان حسين

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