مجلة "Wired" العالمية تصنف رئيس COP28 قائد الأعمال الأكثر تأثيرا بالوطن العربي

كشفت مجلة "Wired" العالمية، المتخصصة في الأعمال والتجارة والتكنولوجيا، عن اختيار الدكتور سلطان أحمد الجابر ، رئيس COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات كواحد من أبرز قادة الأعمال المؤثرين على مستوى العالم.

وصنفت المجلة الجابر في المرتبة الأولى بين قادة الأعمال الملهمين والمبتكرين والأكثر تأثيراً في الوطن العربي.

وقالت المجلة إن الجابر تمكن من تصدر القائمة بسبب جهوده المستمرة لتنفيذ رؤية القيادة بدولة الإمارات من خلال تنفيذ نقلة نوعية عبر مختلف قطاعات ومجالات أعمالها، وتسريع جهود خفض الانبعاثات وضمان مواكبة المستقبل.

وتابعت "إن رؤيته الإبتكارية في مجال الوقود الأحفوري والطاقة، إلى جانب عزيمته الكبيرة على التخفيف من آثار تغير المناخ، تجعل الدكتور سلطان الجابر من أكثر رواد الأعمال ديناميكية"، بحسب مجلة "Wired" العالمية.

وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) قد شهدت مؤخرًا نهضة في مجال ريادة الأعمال وصعود بعض من أفضل قادة الأعمال في العالم، الذين كسروا العديد من الحواجز من خلال تفكيرهم المبتكر والمستقبلي، ووضعوا أنفسهم كقادة أعمال ديناميكيين.

ويشغل الدكتور سلطان أحمد الجابر، منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النفط الامارتية الحكومية كما يتولى عدد من المهام الرفيعة الأخرى مثل كونه رئيس مؤتمر الأطراف COP28، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

ويمتلك خبرة واسعة في كل من القطاعين العام والخاص، وأشرف على تطوير وتعزيز شراكات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مع عدد من الدول، كما يتولى تنسيق برامج الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع عدد من الدول.