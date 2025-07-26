مصدر دبلوماسي يكشف التفاصيل الكاملة للقاء الوفدين السوري والإسرائيلي في باريس

كشف مصدر دبلوماسي اليوم "السبت" عن تفاصيل لقاء الوفدين السوري والإسرائيلي في العاصمة الفرنسية باريس، الذي جرى الأسبوع الماضي في خضم اشتباكات دموية بمحافظة السويداء جنوب سوريا.

وقال المصدر إن لقاء الوفدين السوري والإسرائيلي في باريس بحث التطورات الأمنية واحتواء التصعيد جنوب سوريا، ولم يُسفر عن أي اتفاقات نهائية بين الوفدين.

وأوضح المصدر الدبلوماسي في تصريحات لفضائية "العربية" أن الوفد السوري شدد خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة سوريا غير قابلة للتفاوض.

وأشار إلى أن الوفد السوري شدد خلال لقاء باريس على أن السويداء جزء أصيل من الدولة، وعلى تطلّع الشعب إلى الأمن والاستقرار ورفض أي وجود أجنبي على الأراضي السورية.

ولفت إلى أن الوفد السوري رفض خلال لقاء باريس قيام أي كيانات موازية أو مشاريع تقسيم، بالإضافة إلى رفض محاولات جر سوريا إلى الفوضى والعنف الداخلي.

وقال المصدر الدبلوماسي إن الوفد السوري حمّل الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد، وتطرّق اللقاء إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية فضّ الاشتباك.

وطالب الوفد السوري بانسحاب إسرائيلي فوري من النقاط التي تقدّمت إليها، واتفق الوفدين على عقد لقاءات جديدة في الفترة المقبلة.