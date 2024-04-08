برلماني: رسائل الرئيس السيسي في الولاية الجديدة تعكس إستراتيجية طموحة تليق بمصر

أكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، أن حفل إفطار الأسرة المصرية، عكس للجميع حجم الترابط الذي يجمع المصريين ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، منوهًا بأن الحفل بمثابة نموذج مصغر للمجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته وتنوعه السياسي والاجتماعي، وحرص الرئيس على إقامة الإفطار كل عام منذ الدعوة الأولى في 2017 يعكس رغبة حقيقية في خلق جسور تواصل ممتدة مع الشعب المصري.

وقال "الشاذلي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي، تشكل في مضمونها ملامح الجمهورية الجديدة والدولة العصرية المدنية الحديثة التي يطمح إليها المصريون، مشيرًا إلى أنه خاطب المصريين ـ كالعادة ـ بشفافية وصراحة وصدق، وكانت كلمته ترسيحًا للاستراتيجية التي ستسير عليها الدولة المصرية في الولاية الجديدة.

وثمن عضو مجلس النواب، حلاص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الدعوة لاستكمال الحوار الوطني، لافتًا إلى أن تلك الدعوة المتجددة تعكسة رؤية الدولة وتأكيدها على أن وحدة المصريين وحوارهم وتلاقي آرائهم هي السبيل لتجاوز التحديات وللعبور نحو مستقبل واعد في ظل عالم يتشكل الآن بشكل مختلف.

وأكد النائب يوسف الشاذلي أن القيادة السياسية عقدت العزم على المضي قدما نحو الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة التي تهدف اليها الدولة المصرية ويطمح فيها المصريين، لافتة الي أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.