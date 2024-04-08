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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

آخر ليلة في رمضان.. تكريم الأئمة والقائمين على تنفيذ برنامج فعاليات الجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

كرّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، وفي الليلة الأخيرة من ليالي شهر رمضان المبارك، أئمة القبلة بالجامع الأزهر، الذين صدحت أصواتهم في صلاة العشاء والتراويح والتهجد طوال شهر رمضان بالجامع الأزهر، كما كرم فضيلته عددا من القائمين على تنفيذ برنامج فعاليات الجامع، وذلك بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

وقال وكيل الأزهر، خلال الاحتفالية التي نظمها الجامع في ختام شهر رمضان، «نحمد الله أن أتم علينا الشهر الكريم، داعيا جموع المسلمين على الثبات في الطاعة بعد رمضان، وأن يجعلوا كل العام رمضان، وألا يتوقف المسلم عن قراءة القرآن، وصلة ذوي القربى، وإمساك اللسان عن الخوض في محارم الله، وأن يمتنع عن المحرمات كما منع نفسه عن الحلال من طعام وشراب وشهوة حتى تتحقق له التقوى. 

وأشاد الدكتور الضويني بجهود جميع القائمين على تنفيذ الخطة العلمية والدعوية للجامع الأزهر طوال شهر رمضان، والتي وجه بها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتابعها بنفسه، والتي تضمنت: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- ٣٠ ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٦٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا و٤٠٠٠ وجبة سحور للطلاب الوافدين والمصريين، بل وصلت الوجبات لأكثر من ١٦٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم وو٤١ألف سحور).

وأعرب وكيل الأزهر عن خالص تقديره لجهود الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع، ولجميع الأئمة والقائمين على تنفيذ البرنامج الخاص بفعاليات الجامع الأزهر في شهر رمضان.

كما أعرب فضيلة الدكتور محمد الضويني عن شكره للمركز الإعلامي للأزهر الشريف قائلا: "أشكر أبطال المركز الإعلامي الذين لم يدخروا جهدا لخروج الحدث كما يليق بالأزهر وعلمائه"، كما وجه الشكر للعلاقات العامة، والشؤون الإدارية والأمن بمشيخة الأزهر، لجهودهم في تنفيذ وتنظيم برنامج فعاليات الجامع طوال شهر رمضان، وتنظيم دخول وخروج رواد الجامع في ظل توافد أعداد كبيرة جدا من المصلين المصريين والوافدين.

وفي الختام كرم فضيلته عددا من السادة الأفاضل الذين قاموا بمهام أئمة القبلة بالجامع الأزهر وهم: الدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ عيد كامل بركات، والشيخ عادل محمود محمد، والدكتور محمد رفاعي زلط، والدكتور حمادة محمد سيد خطاب.

ومن الجامع الأزهر، كرم وكيل الأزهر، الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور أحمد على همام، مدير إدارة الشؤون الدينية، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الأروقة، والأستاذ عمرو مندي مدير إدارة المكتبات، والأستاذ محمد عبد العزيز مدير إدارة الخدمات الإدارية، والشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ عضو المكتب الفني، والدكتور حازم مبروك عطية عضو المكتب الفني، والشيخ وائل رجب منسق رواق العلوم الشرعية، والأستاذ عمر عطية مدير فرع تنظيم الوجبات، والأستاذ سعيد عبد العظيم مدير فرع مطعم إعداد الوجبات، والأستاذ أحمد سعيد بدير، والأستاذ نصر أبو الحمد.

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