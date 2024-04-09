محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد القصوى وغرفة عمليات مركزية تعمل طوال إجازة العيد

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات؛ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقال محافظ القاهرة- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- إن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء؛ لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن (15496)، و(114)؛ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم طوال أيام العيد، مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين.



وأضاف أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعود للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان، كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.



وطالب محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.



وشدد على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لشن حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .



كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة من خلال شركات النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والتركيز على المحاور الرئيسية وأماكن المتنزهات والحدائق والطرق المؤدية إليها، مع مراجعة أعمدة الإنارة وإعادة تأهيل غيرالصالح منها، وتغيير الكشافات غير الصالحة، وكذا التأكد من صلاحية الولاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها، للتأكد من أنها تعمل بكفاءة بالتنسيق مع الإنارة المركزية طبقا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء.



ونوه محافظ القاهرة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف؛ للتأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء و التمريض وتوافر الأدوية وبصفة خاصة الأدوية اللازمة لحالات التسمم.



وشدد على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك وأثناءه، والتي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، ومتابعة مواقف السيارات (النقل العام- السيرفيس- مواقف الأقاليم) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة.



كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة تنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وخاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية، والتأكد من توافر كافة شروط الأمن والسلامة اللازمين، مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص والإخطار أولا بأول عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة؛ للعمل ضمان سيولة الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد.