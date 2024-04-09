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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي مجموعة من الصور عبر حسابها على  موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام حيث خضعت الى جلسة تصوير جديدة لها.

وأطلت مريم أوزرلي بفستان رقيق، وخطفت به الأنظار حيث تلقت العديد من التعليقات الإيجابية.

وقد تداول مستخدمو السوشيال ميديا صور للفنانة التركية مريم أوزرلي صورها المختلفة الأبرز علي الإنستجرام.

وظهرت مريم بملابس سوارية بسيطة وبتصميمات مختلفة وتعتمد مريم علي اطلالات أنيقة.

وكانت أبرز صور مريم أوزرلي بالسوارية بفساتين طويلة ومطرزة وبألوان مختلفة .

وتبرز الفساتين رشاقة وقوام مريم أوزرلي الممشوق واليكم أبرز صورها بالسوشيال ميديا. 

وتغيب مريم أوزرلي عن الشاشات منذ فترة طويلة، وكان آخر الأعمال المعروضة لها عربيا مسلسل "ملكة الليل" وشاركها في بطولته الممثل ‏التركي مراد يلدريم‎.

يذكر أن مريم أوزرلي عرفها الجمهور باسم "السلطانة هويام" من خلال مسلسل "حريم السلطان" الذي حقق لها شهرة كبيرة عربيا، شاركت مريم في 3 أجزاء من المسلسل، ولم تستكمل دورها في الجزء الرابع بسبب حملها في طفلتها الأولى لارا، وبعده شاركت في عدد من الأعمال إلى أن غابت عن الشاشات منذ فترة

السلطانة هويام الفنانة التركية مريم أوزرلي صور مريم أوزرلي مريم اوزرلي مراد يلدريم

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