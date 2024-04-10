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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضربة قاسية.. جورج وسوف يكشف معاناته بعد رحيل ابنه وديع

جورج وسوف
جورج وسوف

كشف الفنان جورج وسوف عن معاناته فور رحيل ابنه وديع والذى اعتبرها ضربة قاسية له خاصة أن ابنه كان يعتبره الفرحة الخاصة به. 

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة في برنامج "بيج تايم بودكاست" المذاع عبر قناة MBC: "السنة الماضية كانت قاسية جدا، فقدت شاب ابني وديع وعانيت وانكسر ظهري، لكن قدرت أتحامل وأطلع أضحك وغنيت للناس بعد 6 شهور، وربنا أعطاني الصبر والقوة إني أتحمل الضربة، الحزن في قلبي لكن لازم أفرح الناس".

 

ووصف جورج وسوف شعوره بعد رحيل نجله قائلا: "قليل الوفا معايا وديع، راح سايبني وماشي، يخرب بيتك إنت صاحبي وابني وأخويا وأبويا".

وردا على سؤال هل ما زال يحب مناداته بلقب أبو وديع، قال جورج وسوف: "كل العمر مش هيروح من راسي اسم وديع، وأحب حاجة ينادوني فيها أبو وديع".

واستعاد جورج وسوف اللحظات التي كان يمضيها مع ابنه بقوله: "كان عايش في قطر ولما ييجي يظل قاعد معايا ولا يروح مكان".

 

وتابع: "كان لما يشوفني زعلان يجن، ولما أضحك ضحكته قبلي".

وكان كشف الإعلامي اللبناني فراس حليمة، المقرب من الفنان جورج وسوف، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول دخول “جورج وسوف” إلى المستشفى في السعودية.

وكذَّب فراس حليمة، ما تردد حول هذه الأنباء، وقال في تصريح لـ صدى البلد، إن جورج وسوف، بصحة جيدة وهو متواجد حاليا مع أصدقاء له في السعودية بعد حفل ليلة صلاح الشرنوبي الناجح، وأنه لم يدخل المستشفى كما تردد.

كما نفى جونيور ابن لـ برنامج ET بالعربي، شائعة تدهور حالة والده الصحية، مؤكدا أنه بصحة جيدة بعد حفل الشرنوبي. 

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