"حاجة غريبة".. شبانة يفتح النار على كولر ولاعبي الأهلي

هاجم الإعلامي محمد شبانة، مارسيل كولر بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري وتصريحاته الأخيرة باستهتار لاعبي الفريق عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال “شبانة”، “مين الاتنين اللي مش بيفكروا غير في نفسهم يا كولر، وهل منهم عبد المنعم وهل الاتنين دول مستهرين بمزاجهم، واكتشفت أنهم مستهترين بعد نهاية المباراة، حاجة غريبة جدا”.

وأضاف “انبي لعب مباراة للتصيت علي حساب الاهلي ، والاهلي يقدم مستوي في منتهي السوء في الدوري”.

علي الجانب الآخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد اف سى في تمام الساعة السابعة مساءً، غد الخميس، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

وبعدها يخرج المارد الأحمر لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام العملاق الكونغولي مازيمبي في لوبومباشي، أحد يومي 19 و20 أبريل الجاري، قبل أن يعود لخوض مباراة الإياب بالقاهرة أحد يومي 26 و27 من الشهر نفسه.