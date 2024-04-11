الخيول والحنطور.. أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في حدائق القناطر الخيرية |صور

شهدت متنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية احتفال الشباب بعيد الفطر على طريقتهم الخاصة.

وحرص عدد كبير من الشباب على ركوب الحنطور والدراجات البخارية بأنواعها المختلفة وأيضًا ركوب الخيول للتنزه وسط حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية خلال الاحتفال بثانى أيام العيد.

من جانبه قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم فتح جميع الحدائق والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالقناطر منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين ، متمنيا لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية التي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة.

وتقدم محافظ القليوبية بالشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر التي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها، مؤكدا ضرورة أن تمتد يد التطوير إلى كل مكان في هذه المدينة السياحية الرائعة والتي لها ذكريات خاصة في قلوب المصريين.

الجدير بالذكر أن حدائق الري بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية ، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق (١٣) فدان ، والمركز الثقافي (٩) أفدنة ، والنيل (٨) أفدنة ، والبحيرة (٣) أفدنة ، والياسمين (٨) أفدنة ، والتوفيقي (٣) أفدنة ، والزهور (٤) أفدنة ، وأبو قردان (٦) أفدنة ، والنخيل (٧) أفدنة ، وحديقة أ (٥) أفدنة ، وتبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة لتوفير كافة الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم ، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بإجازة العيد فى حدائق الري بالقناطر الخيرية.

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