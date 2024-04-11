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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اللحظات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز.. مخرج "بقينا اتنين" يكشف التفاصيل

الفنان الراحل طارق
الفنان الراحل طارق عبد العزيز

روى المخرج طارق رفعت كواليس اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان طارق عبد العزيز، قائلًا: “كواليس مسلسل بقينا اتنين بدأت بأجواء لطيفة للغاية ومليئة بالمودة”.

وأكد “رفعت” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن جميع أفراد العمل كانت مُحبة للمسلسل وقدمت مجهود كبير، متابعًا أن الأجواء استمرت بهذا الشكل حتى وفاة الممثل طارق عبد العزيز أثناء التصوير.

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توفى بين تصوير مشهدين

وتابع طارق رفعت أن وفاة طارق عبد العزيز أثرت على فريق العمل وبالتالي تم إيقاف التصوير، مواصلًا: “اتوفى بين تصوير مشهدين وقبل وفاته كنا بنتكلم في حاجة كنت عايزه يزودها في المشهد وكان صحيح تمامًا”.

 

وأضاف أنه لم يتم إلغاء شخصية طارق عبد العزيز ولكن تم عمل شخصية مساعدة لتستطيع استلام السياق الدرامي.
 

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