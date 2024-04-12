بيان بدرجات الحرارة .. هيئة الأرصاد: طقس اليوم مائل البردوة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية.

أوضحت الأرصاد في بيان اليوم الجمعة 12 أبريل2024، أن حالة الطقس ليلا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 26 16

بنهــــا 27 17

دمنهور 26 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 26 16

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 24 16

رفح 24 15

رأس سدر 29 15

نخل 24 13

كاترين 19 10

الطور 30 18

طابا 24 16

الإسكندرية 22 15

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 21 14

سيوة 28 13

رأس غارب 30 19

الغردقة 30 19

سفاجا 30 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 21