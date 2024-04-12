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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

8 مايو.. آداب عين شمس تنظم  "الملتقي الأول لشباب الباحثين العرب" 

الدكتورة حنان كامل
الدكتورة حنان كامل

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس الملتقى الأول لشباب الباحثين العرب يومي الأربعاء والخميس ٨-٩ مايو ٢٠٢٤م ، وذلك تحت رعاية أ. د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د حنان كامل متولي عميد كلية الآداب ، وتحت إشراف أ. د حاتم ربيع حسن وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يذكر أن الملتقى يعقد للمرة الأولى، ويهدف إلى إلقاء الضوء على الجهود التي يبذلها شباب الباحثين العرب في مختلف فروع العلوم الإنسانية وإبراز دور شباب الباحثين في تطوير البحث العلمي، وأخيرا جمع شباب الباحثين في ملتقى واحد؛ لإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل والتعاون في البحوث البينية المشتركة.

وترحب إدارة الملتقى بجميع الباحثين من داخل مصر وخارجها الراغبين في المشاركة عن طريق إرسال طلب للمشاركة بالأبحاث أو بالحضور فقط ، مع توفير كافة المتطلبات لهم ولراحتهم من انتقالات وإقامة طبقا لقواعد الملتقى التنظيمية، ويلتزم الباحث بالمواصفات المعلنة على موقع وصفحة الكلية الرسميين .

وتتضمن الشروط والمواصفات، ما يتعلق بطريقة الكتابة وعدد الصفحات، وألا يكون قد سبق نشر أو تقديم هذا البحث للنشر مسبقا، مع مراعاة أيضا مواصفات الكتابة وقواعدها كنوع الخط والحجم حسب لغة البحث
وستخضع كل الأبحاث المقدمة للتحكيم من قبل لجنة التحكيم بمجلة حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس. وسيتم نشر الأبحاث المقبولة في عدد خاص بالملتقى في المجلة بعد استيفاء الشروط اللازمة للنشر دون أي مسؤولية على اللجنة التنظيمية للملتقى.

علما بأن آخر موعد لتلقي الطلبات ٢٥ أبريل ٢٠٢٤م .

ويقوم الباحث بإرسال العرض التقديمي لمراجعته قبل موعد انطلاق المؤتمر  ، وكذلك يرسل الباحث بحثه كاملا مع ملخص باللغتين العربية والإنجليزية.

ويحصل المشارك سواء ببحث أو بالحضور على إفادة بالمشاركة بالملتقى مع نهاية جلسات المؤتمر.

كما سيحصل المشارك ببحث على إفادة بقبول النشر بعد تحكيم البحث وقبول نشره في مجلة حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس.

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