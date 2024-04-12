أغنية بتتكلم عن مثل مصري مشهور | أروى تطرح أحدث أعمالها الفنية

أصدرت النجمة أروى أغنية منفردة جديدة بعنوان "من عاب ابتلى" تزامناً مع عيد الفطر .

تحمل الأغنية في مضمونها الكثير من التفاصيل المشوقة، فهي ميكس خليجي عراقي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات الشاعر أنور المشيري وتوزيع موسيقي لحسام كامل وإشراف عام خالد أبو منذر، وتم تنفيذ الأغنية وتصوير الكليب في دولة الإمارات مع المخرج علاء الأنصاري الذي تعمد إظهار جمال أروى ورشاقتها من خلال اللوكات المختارة في الفيديو كليب.

كعادتها تختار أروى أغاني مميزة ومبتكرة تليق بأدائها المحترف لتعود إلى جمهورها بأعمال جديده تحمل في كلماتها وألحانها معاني الفرح والقوه والكثير من الأنوثة، وبالفعل تأتي هذه الأغنية من مجموعة أغنيات انشغلت أروى في تنفيذها وستصدرها تباعاً.

من عنوان الأغنية يمكن ان نلاحظ أن الشاعر أنور مشيري استخدم مثل معروف و هو "من عاب ابتلى" و يعني ان من إنتقد شيء عند الناس ابتلي به، هي قصه حب عاشق انتقد حبيبته وابتعد عنها، لكنها تغلبت عليه ورفضته عندما ندم وعاد.



