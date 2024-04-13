تعديلات على جداول السكك الحديدية.. عودة للتشغيل المعتاد بعد عطلة عيد الفطر

تستعد الهيئة القومية للسكك الحديدية، للعودة لجداول التشغيل الطبيعة خلال الساعات القادمة مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك واقتراب انتهاء عمل القطارات الإضافية التى كانت تعمل لنقل الركاب خلال العيد.

أعادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد بعض القطارات لجداول التشغيل الأصلية وذلك مع بداية عيد الفطر المبارك، والتي كان تم تعديلها بداية شهر رمضان المنصرم.

وكانت هيئة السكة الحديد فى بداية شهر رمضان المعظم، قد أجريت بعض التعديلات على بعض القطارات بخطوط الوجهين البحري والقبلي لتتناسب مع موعد الإفطار بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

حجز تذاكر القطارات

وأوضحت الهيئة أنه تم توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات، سواء من الهاتف المحمول، أو من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى.