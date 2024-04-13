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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

صدى البلد

تدرس الحكومة المصرية في الوقت الراهن تنفيذ مشروع جديد لتحويل المناطق الصحراوية إلى مساحات صالحة للسكن والزراعة والاستيطان العمراني، ويأتي ذلك في خطوة طموحة لمواجهة التحديات الديموغرافية المتنامية في مصر

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل خطوة الحكومة المصرية لتحويل المناطق الصحراوية إلى مساحات صالحة للسكن والزراعة، وإنشاء بنية تحتية تحول منطقة منخفض القطارة في الصحراء إلى بيئة مستدامة ومناسبة للعيش.

مصر تستعد لتحويل الصحراء الغربية إلى قناة جديدة

 

يتضمن المشروع بناء قناة مائية تمتد على مسافة 55 كيلومترًا في منطقة منخفض القطارة، حيث يطلق عليها البعض اسم "قناة السويس المصغرة".

وتبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني، ومن المتوقع أن توفر هذه القناة إمدادات المياه اللازمة لتحويل الصحراء إلى أراضٍ صالحة للعيش والزراعة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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