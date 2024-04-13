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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يحسم تشكيلة خط دفاع الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أعلن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز عن تشكيلة الدفاع التي سيعتمد عليها في مباراة الديربي المرتقبة بين الزمالك والأهلي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري Nile.

وعلم صدي البلد، أن جوميز قرر الاعتماد على تشكيلة الدفاع التي بدأ بها في مباراة الاتحاد السكندري الماضية، حيث يتوقع أن يبدأ بخط دفاع مكون من:

- عمر جابر في الجبهة اليمنى.
- حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي في قلب الدفاع.
- أحمد فتوح على الجبهة اليسرى.

ومن المتوقع أن يقود اللاعب البنيني سامسون أكينولا خط هجوم الزمالك في هذه المباراة، بناءً على الأداء المميز الذي قدمه في المباراة السابقة ضد الاتحاد السكندري.

تأتي هذه المباراة المهمة ضمن جهود كل فريق لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري، ومن المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل، على استاد القاهرة الدولي.

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