تامر حسني يشارك متابعيه إطلالة صيفية مميزة عبر إنستجرام

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر تامر حسني في الصور بإطلالة صيفية متميزة نالت إعجاب متابعيه.

ونشر المطرب تامر حسني، مجموعة من الصور له على حسابه على فيسبوك ظهر فيها اثناء مشاركته في حملة لإعداد وجبات إفطار للصائمين تحت اسم “بنفسك وبإيديك”.

تامر حسني ضمن حملة بنفسك وبايديك

شارك النجم المصري تامر حسني في إعداد وتوزيع آلاف من وجبات الإفطار المجانية في القاهرة.

وجاءت مشاركة النجم تامر حسني مصري ضمن إفطار "بنفسك وبإيدك" الذي جرى تنظيمه للعام الخامس على التوالى.