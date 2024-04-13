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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"‏طاقم تحكيم الأهلي والزمالك ابراهيم نور الدين.. هاني عبد الفتاح.. سامى هلهل .. حكم رابع احمد الغندور، حكام الڤار محمد عادل ومعهم مساعد محمود أبو الرجال وعاطف حسين مساعد ڤار".

قبل المواجهة الكبيرة بين الأهلي والزمالك في قمة دوري NILE، يتعرض لاعب جديد من التشكيلة الأساسية للأهلي لإصابة مؤسفة. 

وأبلغ أحمد نبيل "كوكا"، لاعب الوسط الأساسي في فريق الأهلي،  الجهاز الطبي بالنادي عن شعوره بآلام في الركبة بعد المباراة الأخيرة ضد نادي زد.

كوكا شارك كأساسي في فوز الأهلي على نادي زد بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي. وبعد تعرضه لكدمة قوية خلال اللقاء، شعر كوكا بآلام في الركبة وقام بإبلاغ الطاقم الطبي بالنادي.

بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود آلام في الرباط الداخلي للركبة لدى كوكا. يعمل الطاقم الطبي بجدية على تجهيز اللاعب للمباراة المهمة يوم الإثنين بواسطة جلسات العلاج الطبيعي.

هذه الإصابة تضيف إلى قائمة الغيابات في وسط الميدان للأهلي، حيث يغيب كلاً من إمام عاشور بسبب جراحة الكتف، وأليو ديانج بسبب الركبة، ومروان عطية بسبب آلام العضلة الخلفية.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ستجرى يوم الإثنين الموافق 15 أبريل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لدوري NILE.

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