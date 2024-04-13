الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

أثارت القهوة في مصر موجة واسعة من الجدل بعد ان تم الكشف عن قيام بعض التجار بخلطها بمكونات نباتية أخرى واعتبرها المصريون أنها مغشوشة ولا تضبط المزاج الا انه في نفس الوقت حققت اقبالا واسعا في أمريكا والعالم واعتبرها المواطنون هناك اختراعا فريدا .

القهوة المغشوشة مزاج الأمريكيين

أعلنت سلسلة متاجر القهوة الأمريكية "بلوستون لين" بدء بيع قهوة "إسبريسو" مصنوعة من أغذية زراعية مثل بذور التمر والجوافة ودوار الشمس.

اعتبر البعض الخطوة التي تعتزم متاجر القهوة الأمريكية تنفيذها بحلول أغسطس خيارًا أكثر استدامة من حبوب القهوة، ومن المقرر طرح هذا النوع من القهوة للبيع في كافة متاجر بلوستون البالغ عددها 58 في الولايات المتحدة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: