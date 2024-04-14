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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: أصول عسكرية فرنسية شاركت بالدفاع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني

أرشيفية
أرشيفية

تحدث المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوكالة "رويترز" للأنباء،  صباح اليوم الأحد، وقال إن فرنسا شاركت أيضا في وقف الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وبحسب قوله فإن "أصولا عسكرية فرنسية شاركت في الدفاع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن الجيش أسقط 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، مشيرًا إلى أن إيران أطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة نحو إسرائيل منها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز.

وأضاف أن "عددًا قليلاً من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء الإسرائيلية وفشلت إيران في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب".

وتابع: "الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق واليمن لم تصل إلى أجوائنا، وحالة التأهب مستمرة والمواجهة لم تنته بعد".

وقال إنه "سوف يتم الرد بكل تأكيد على الهجوم الإيراني فإيران اتخذت إجراءات تدفع المنطقة إلى التصعيد".

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