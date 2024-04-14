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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حضن في الملعب|شرطة الآداب بإيران تدخل استاد كرة قدم والسبب لاعب شهير

الشرطة بالملعب
الشرطة بالملعب

شهدت مباراة فريق الاستقلال أمام مضيفه المنيوم أراك، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيراني الممتاز، واقعة مثيرة للجدل بسبب "حضن".

فوضى بملعب كرة قدم 

مباراة فريق الاستقلال

مع نهاية المباراة بفوز الاستقلال بهدف دون رد، اندفعت مشجعة من المدرجات واخترقت الحواجز ووصلت إلى أرضية الملعب، لمقابلة ومعانقة حسين حسيني حارس مرمى فريق الاستقلال، ليستجيب لها اللاعب.

تدخل الشرطة

وتدخلت الشرطة الإيرانية لتخرج "حسيني" من الملعب سريعا، بسبب استجابته لطلب المشجعة بعناقه، وسط صيحات استهجان من قبل الجماهير على سلوك عناصر الشرطة.

ويحظر القانون الإيراني إظهار المشاعر بين الجنسين علانية، علاوة على حظر أي علاقات خارج إطار الزواج.

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شرطة الآداب

وانحسر انتشار شرطة الآداب، التي اعتقلت الإيرانية الراحلة مهسا أميني وأثار مقتلها اندلاع احتجاجات سبتمبر 2022، لكن السلطات لم تلغ هذه الوحدة رسميًا، بحسب سكاي نيوز.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية في الأشهر الأخيرة إلى أن الشرطة صادرت مركبات تقل النساء اللواتي خالفن القانون وفرضت غرامات على أصحابها. كما أغلقت السلطات مقاهي ومطاعم لم يلتزم العاملون فيها أو زبائنها ارتداء الحجاب.

القبض على الاعب

بسبب الهجمات الإيرانية إسرائيل تُعلق الحضور الجماهيري للدوري

أعلن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني، توجيهات قيادية من الجبهة الداخلية إلى إقامة المباريات دون وجود الجماهير، بعد الهجمات الإيرانية فجر الأحد.

وقال الاتحاد الإسرائيلي، في بيانه: "بناء على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، ستقام مباريات نصف نهائي كأس الدولة للسيدات ومباريات الدوري، هذا الأسبوع، دون وجود الجماهير".

‏وأكمل: "سيجري إلغاء جميع مباريات دوري الشباب وما دونه من الدرجات للرجال والسيدات، بما في ذلك نصف نهائي كأس الدولة للبنين (أ)، يوم غدٍ الاثنين".

وختم البيان: "سيجري تحديث الموعد الجديد المباريات الملغاة لاحقا".

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