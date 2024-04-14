استقرار جميع الأعيرة.. تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، ندى باهي، تغطية خاصة حول تفاصيل استقرار أسعار الذهب على مستوى الأعيرة المختلفة، وكذلك ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد 14 إبريل 2024، إضافة إلى تفاصيل مستجدات وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.

واستقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 14 أبريل 2024, وثبت سعر جرام الذهب عيار 24 عند 3645 جنيها للبيع و 3680 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب جرام 21 وهو الأكثر انتشارا نحو 3190 جنيها للبيع و 3220 جنيها للشراء، بينما وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة حوالى 3734 جنيها للبيع و 3760 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه اليوم الاحد عيار 24: 25800 جنيها للشراء و 25600 جنيه للبيع.

المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت قال إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم.

وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3215 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة عند مستوى 2343 دولارًا، محققة مكسبًا أسبوعيًا قدره 13 دولارًا، بعد أن لامست مستوى 2430 دولارًا.