سوريا عن هجوم إيران: "دفاع مشروع عن النفس" ضد إسرائيل

أكد وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أن الهجمات الانتقامية الإيرانية على إسرائيل هي "عمل مشروع للدفاع عن النفس".

ونقل المقداد هذا الموقف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان مؤكدا دعم سورية للتحركات الايرانية ضد ما وصفه بـ"الكيان الصهيوني العنصري".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية السورية سانا، برر المقداد تصرفات إيران بأنها رد على تجاهل إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وانتقد الدول الغربية لتقاعسها الملحوظ في مواجهة "المجازر والأعمال اللاإنسانية" الإسرائيلية.

ينبع سياق الهجمات الانتقامية الإيرانية من حادثة سابقة قتلت فيها إسرائيل قائدًا إيرانيًا كبيرًا في هجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا.

ويؤكد توقيت الرد الإيراني، الذي جاء بعد أسبوعين من الحادث، على التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل في المنطقة.

ويعكس بيان وزير الخارجية السوري وجهة نظر إيران وحلفائها، حيث يصور تصرفات إيران كدفاع ضروري ضد العدوان المتصور من إسرائيل.

وتتماشى وجهة النظر هذه مع رواية أوسع في المنطقة تصور إسرائيل على أنها تنتهك الأعراف الدولية وتدعو إلى المقاومة ضد أفعالها.

ومع استمرار التوترات بين إيران وإسرائيل، يضيف الدعم السوري طبقة أخرى من التعقيد إلى الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وهو يسلط الضوء على الترابط بين الجهات الفاعلة الإقليمية والصراع المستمر على السلطة والنفوذ في المنطقة.