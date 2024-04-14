كيف تؤثر التوترات بين إيران وإسرائيل على مستقبل بايدن في الانتخابات الأمريكية؟.. فيديو

تحدثت هبة القدسي مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، عن مدى تأثير التوترات بين إيران وإسرائيل على مستقبل بايدن في الانتخابات الأمريكية.

وقالت هبة القدسي مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،: الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخسر انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة إذا اشتعلت حالة الصراع في منطقة الشرق الأوسط مع إسرائيل، لأن تيار الجمهوريين في أمريكا يشجع إسرائيل.

وأضافت أن هناك حالة من القلق في البيت الأبيض خلال الفترة الحالية من تداعيات وتأثيرات الاحتكاك الإيراني الإسرائيلي على الأوضاع في المنطقة، وهناك هزة في الرأي العالم تحاول تهدئة الموقف وأحداث الصراع القائمة للحفاظ على تيار من الناخبين اليهود وإرضائهم وفقا لإرادة بايدن.

وتابعت: ترامب لم يصمت بشأن أحداث الصراع القائمة حاليًا في المنطقة، وهاجم سياسات بايدن في مواجهة إيران، ووصفها بأنها ضعيفة للغاية، فا بايدن الآن بين مطرقة إرضاء العرب الأمريكيين وإرضاء الحزب الجمهوري.



واسترسلت: الوضع سيكون متعلق بالتوجه الروسي، وذلك بعد أن أدانت إسرائيل فيما يتعلق بالعملية العسكرية في قطاع غزة، والهجوم الأخير في دمشق، في ظل الدعم الأمريكي المستمر إلى إسرائيل.

وأشارت إلى إن هجمات إيران لم تكن مفاجئة بل جاءت ردًا على ضرب إسرائيل للقنصلية الإيرانية، حيث أن إيران أبلغت أنها ستقوم بتوجيه ردا سريعًا على هذه الضربة الاسرائيلية.، موضحه أن البيت الأبيض يخشى قيام إسرائيل بضرب القنصلية الإيرانية ومن ثم تبادل الهجمات بين الجانبين.

وأوضحت مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المستفيد من الحرب المشتعلة مع إيران وإطلاقها صواريخ في اتجاه إسرائيل، معتبرًا أن إسرائيل وكأنها ضحية تتلقى ضربات جوية عدائية من إيران.

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