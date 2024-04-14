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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المخاوف موجودة.. متحدث الخارجية يكشف موقف مصر من الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

متحدث الخارجية
متحدث الخارجية

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر لها تطلعات في عملية التهدئة وعدم التصعيد واحتواء أسباب التوتر بين إيران وإسرائيل.

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وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،: تطلعات مصر في عملية التهدئة من خلال الاتصالات الدبلوماسية بين مصر وشركائها الدوليين.

 

وأضاف أن هناك رسائل يتم تبادلها وجهود دبلوماسية تهدف إلى عودة الأمور لنصابها والحيلولة دون توتر، ونزع فتيل تلك الأزمة وضبط النفس بين كل الأطراف.

 

وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية تهدف إلى المعالجة الشاملة للقضية الفلسطينية التي ستفرع هذه الأزمات من جذورها، والبدء في طرح حلول مستدامة للشعب الفلسطيني ومعالجة الخل الأمني والسياسي بالمنطقة.

 

واسترسل: ما يحدث الآن يؤكد رؤية مصر الثاقبة لما سيحدث مستقبلا، وأن  المخاوف موجودة وسياسة حاسة الهوية التي نراها من الطرفين (إيران – إسرائيل) خطيرة للغاية، لأن الأمور قد تخرج عن الإطار المنضبط، وشعوب المنطقة ستتأثر بالفعل بذلك؛ نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة.

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