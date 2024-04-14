محافظ كفر الشيخ: أنهينا استعدادتنا لاستقبال محصول القمح

أكد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين أن المحافظة أنهت استعدادها لاستقبال محصول القمح من المزارعين.

وصرح وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة عادل الهابط أنه فى إطار استعداد المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2024، فقد تم تخصيص مواقع الاستلام المختلفة للوقوف على مدى جاهزيتها وصلاحيتها للاستلام.

وجرى اختيار 25 موقعا للاستلام بها تابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 م بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024 وتنظيم وتداوله والتعامل عليه.

وجاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة ألفين جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، كما جاء بالقرار بأن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كلا من ( مديرية التموين – الهيئة القومية لسلامة الغذاء - مديرية الزراعة – الجهة المسوقة – جمعية القبانية – البورصة السلعية ).

من جانبه أصدر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين القرار رقم 546 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لمتابعة موسم التسويق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية بكل مركز ومدينة.

وكلف المحافظ أيضا وكيل وزارة التموين عبد الفتاح جابر بالمتابعة والعرض بما يستجد .. ومن المتوقع أن تبدأ عملية التسويق خلال أيام قليلة بعد بداية عملية الحصاد نظرا لتأخر سقوط أمطار حتى وقت قريب.