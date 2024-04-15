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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلن إجراء محادثات مهمة مع دول مجموعة السبع بشأن الهجوم الإيراني

اجتماع بايدن مع قادة
اجتماع بايدن مع قادة مجموعة السبع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أنه اجتمع مع رؤساء وقادة دول مجموعة السبع، الأحد، وتمت مناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأوضح بايدن عبر حسابه على منصة إكس: "لقد اجتمعت الأحد مع زملائي من قادة مجموعة السبع لمناقشة الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل". 

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه سيتم التواصل والعمل معًا لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة، وتجنب المزيد من التصعيد.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة اتصلت بإيران عبر وسطاء سويسريين قبل هجومها على إسرائيل.

ووفقا لتقارير إعلامية، ذكرت الإدارة الأمريكية أن إيران لم تمنح تحذيرا قبل 72 ساعة من الهجوم ونيتها كانت تسجيل "مستوى عال من التدمير".

وقالت إنه في الهجوم الإيراني أمس وُجِد في الأجواء 100 صاروخ باليستي في نفس اللحظة؛ مشيرة إلى أن منظومة باتريوت أسقطت أمس صاروخا باليستيا فوق أربيل شمال العراق.

وأضافت إدارة بايدن أن "إسرائيل أوضحت لنا أنها لا تريد تصعيدا مع إيران لكنها تريد الدفاع عن نفسها".

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