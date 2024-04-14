بايدن يجري اتصالا هاتفيا مع قادة الكونجرس لبحث الوضع في الشرق الأوسط

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية اليوم، الأحد، مع زعماء الكونجرس بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز لمناقشة الوضع المستمر في الشرق الأوسط، وفقًا لأحد مساعدي شومر.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي لا يزال فيه المشرعون منقسمين حول كيفية تمرير تمويل إضافي لإسرائيل في أعقاب الضربات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل يوم السبت.

ويدور السؤال الرئيسي في الكونجرس حول ما إذا كان سيتم ربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بحزمة مساعدات أوسع للأمن القومي تشمل الأموال المرسلة إلى أوكرانيا وتايوان أيضًا.

لقد أقر مجلس الشيوخ بالفعل هذه الحزمة، وقالت مجموعة من المشرعين من الحزبين – بما في ذلك شومر وماكونيل – إنها أسرع طريقة للحصول على المساعدات لإسرائيل.

ويترك جونسون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري في وضع معقد. وكافح مجلس النواب في السابق لتمرير مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل وسط معارضة من كلا الجانبين. لكن جونسون قد يثير غضب اليمين إذا ربطه بأوكرانيا أو طرح مشروع قانون مجلس الشيوخ للنقاش.

وتعهد جونسون بطرح نوع من مشروع قانون المساعدات لإسرائيل هذا الأسبوع، لكنه قال إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.