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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: ظروف مباراة القمة تسمح بفوز الزمالك على الأهلي

صدى البلد

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك الأفضل فنياً قبل مباراة الأهلي غداً الاثنين في بطولة الدوري الممتاز.


وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن ظروف مباراة القمة غداً الاثنين مهيئة لفوز الزمالك على الأهلي في مشوار التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم ".


وتابع:"الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في مواجهة الزمالك غداً ويجب أن يستغل الفريق الأبيض الفرصة في تحقيق الفوز في لقاء الغد".

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