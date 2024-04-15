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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقع مفاجئ من خالد الغندور لمباراة القمة 127

صدى البلد

شارك الإعلامي خالد الغندور، بتوقعه لمباراة القمة ١٢٧ بين قطبي مصر الأهلي والزمالك.

وقال خلال تصريحات مع الأعلامي سيف زاهر: “الزمالك هيكسب ٢/١ على حساب الأهلي ”. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك .

وتقام المباراة في السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

 

 

 

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري. 

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط من أجل صدارة الترتيب، بينما يطمح الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة بين القطبين.

 

 

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