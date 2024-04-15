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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب صادم.. خالد الغندور يكشف سر سلسلة فوز الأهلي على الزمالك

صدى البلد

كشف الأعلامي خالد الغندور، عن سر سلسلة فوز الأهلي على الزمالك خلال مباريات القمة. 

وقال خلال لقائه مع سيف زاهر: “لاعيبة الزمالك عندها حاجز نفسي من الأهلي زي حاجز الأهلي من صن داونز”. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك .

وتقام المباراة في السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري. 

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط من أجل صدارة الترتيب، بينما يطمح الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة بين القطبين.

 

 

 

 

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