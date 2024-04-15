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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو شامة: الهجوم الإيراني على إسرائيل كشف عن مفاجآت كثيرة

إسرائيل
إسرائيل

قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، إن ما حدث ليلة أمس من تصعيد إيراني يمكن قرأته على وجهين، كل طرف من أطراف هذا النزاع يرى أنه حقق نصراً، الطرف الإيراني يرى أن العملية التي قام بها، التي في أفضل الأدبيات العسكرية التي يمكن وصفها بمناورة عسكرية تدريبية.
وأضاف «أبو شامة»، عبر موقع «zoom »، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران أخبرت الولايات المتحدة الإمريكية وبعض دول المنطقة، قبل 3 أيام بأنها ستقوم بهذه العملية بشكلها التفصيلي، موضحا أن إيران ترى بقيامها بضرب إسرائيل أو باطلاق صواريخ على إسرائيل، يمثل بالنسبة لها نصر معنوي سواء على المستوى الداخل الإيراني أو على مستوى شعبية إيران لدى دول وأطراف تؤيدها في المنطقة.
وتابع الكاتب الصحفي، أن إسرائيل في كل المحافل والتصريحات الصادرة عن الإعلام الإسرائيلي، ترى أن ما تحقق بالنسبه لإسرائيل هو نصر لها ولخلفائها في المنطقة.
وأشار إلى أن ما جرى أمس كشف التنسيق الإمريكي الإيراني الكبير، في كل مجريات الأمور، بالإضافة أنه كشف عن الكثير من التواجد الأمريكي الواضح في المنطقة الذي مكن دفاعات الجوية الأمريكية من التصدي للكثير من الصواريخ، وكشف ايضا من تواجد بريطاني وفرنسي حيث أعلنت كل من الدولتين أنها نجحت في إسقاط العديد من الصواريخ.
 

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